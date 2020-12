La borsa più costosa al mondo vale 6 milioni | è italiana e vuole salvare i mari

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Se foste abbastanza ricchi, spendereste 6di euro per una? Lapiùalè sostenibile, prodotta in pelle di alligatore, con diamanti e zaffiri, nel caso voleste farci un pensierino. Ma ancora più importante: è made in Italy, prodotta dall’azienda bolognese Boarini Milanesi. Non sono mancate, tuttavia, le polemiche. La