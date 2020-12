Krasnodar-Rennes, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese note le formazioni ufficiali di Krasnodar-Rennes, gara in programma alle ore 18:55 nel gruppo E di Champions League. Queste le scelte ufficiali: Krasnodar (4-2-3-1): Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramirez; Vilhena, Cabella; Wanderson, Gazinski, Claesson; Berg. Rennes (4-3-3): Salin; Traoré, da Silva, Nyamsi, Truffert; Camavinga, Nzonzi, Lea Siliki; Doku, Hunou, Bourigeaud. Foto: twitter uff Rennes L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese note ledi, gara in programma alle ore 18:55 nel gruppo E di Champions League. Queste le scelte(4-2-3-1): Safonov; Smolnikov, Martynovich, Kaio, Ramirez; Vilhena, Cabella; Wanderson, Gazinski, Claesson; Berg.(4-3-3): Salin; Traoré, da Silva, Nyamsi, Truffert; Camavinga, Nzonzi, Lea Siliki; Doku, Hunou, Bourigeaud. Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

NiColaCaRd : Anche voi leggete un bel libro con il sottofondo di Krasnodar-Rennes in tv? - internewsit : Krasnodar-Rennes: #Dalbert (ancora) fuori dai titolari. Al suo posto gioca un 2001! - - 11contro11 : #Krasnodar-#Rennes, le formazioni ufficiali: in palio il 3° posto #ChampionsLeague #11contro11 - infobetting : Krasnodar-Rennes mercoledì 2 dicembre, ore 18:55): formazioni ufficiali, quote, - sportface2016 : #KrasnodarRennes, le formazioni ufficiali -