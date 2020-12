Juventus Women | Pedersen positiva al Coronavirus | le sue condizioni

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) dopo la partita con la Nazionale danese Attraverso il proprio sito ufficiale, laha svelato che la calciatrice Sofie Jungeè risultataaldopo la partita di ieri tra la Danimarca e l’Italia. «Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid-19 della giocatrice Sofie Jungeal termine della gara disputata ieri con la Nazionale della Danimarca. La calciatrice resterà in Danimarca per osservare il periodo di quarantena. La Società è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti». Leggi su Calcionews24.com

Andrea Staskova si è messa decisamente in mostra in questa sosta per le Nazionali. Infatti, nella gara contro la Moldova, valida per la qualificazione a Euro22, l'attaccante della Juventus Women ha me ...