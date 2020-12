Juventus | Lucescu | “Juve? Può vincere la Champions Ronaldo essenziale”

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)– Laquesta sera sarà di scena inLeague contro la Dinamo Kiev di Mircea, vecchia conoscenza della serie A. Partita assolutamente da non sottovalutare, considerato che quando non si affrontano gli impegni con la massima concentrazione la buccia di banana è sempre dietro l’angolo. Il tecnico degli ucraini è maestro di tattica, ha dalla sua parte l’esperienza. E poi conosce bene il nostro calcio, avendo allenato per anni il Brescia e poi l’Inter. Eppure proprio da lui arrivano grandi parole di elogio per i bianconeri., le parole dinon sembra avere dubbi: “La Juve può giocare un tipo di gioco in grado di farlepure laLeague. Mette in campo giocatori di grande ...