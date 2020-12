Juventus, l’occasione di Dybala: una vetrina per scappare via (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Out Morata contro Torino e Genoa, Dybala ha la chance di mettere in vetrina quel talento che la Juventus che non merita di avere per sé Il giudice sportivo ha fermato Alvaro Morata per due giornate dopo la sciocca espulsione che lo spagnolo si è preso nelle more del pareggio con il Benevento. L’unico a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Out Morata contro Torino e Genoa,ha la chance di mettere inquel talento che lache non merita di avere per sé Il giudice sportivo ha fermato Alvaro Morata per due giornate dopo la sciocca espulsione che lo spagnolo si è preso nelle more del pareggio con il Benevento. L’unico a Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

aiacatanzaro : ???? Congratulazioni a Stéphanie #Frappart che mercoledì sarà la prima donna della storia ad arbitrare una gara della… - JuventusUn : #Juve, che occasione di mercato! Il giocatore non vede l'ora di indossare la maglia bianconera! NUOVO COLPO?… - affinitomichele : Immaginavamo vittorie di #Inter, #Juventus, #Atalanta e #Lazio per una classifica corta ed avvincente. Tranne l'In… - Deiana_Luca9 : RT @RadioRadioWeb: LAZIO, AGGANCIO FALLITO ?? L'Udinese espugna l'Olimpico bucando Strakosha per tre volte con Arslan, Pussetto e Forestier… - RadioRadioWeb : LAZIO, AGGANCIO FALLITO ?? L'Udinese espugna l'Olimpico bucando Strakosha per tre volte con Arslan, Pussetto e Fore… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus l’occasione SNAI – Champions: Inter, quote a favoreIl «2» in casa del Gladbach è a 2,20 Fortune Italia