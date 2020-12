Juventus | il Real Madrid pensa a Sarri per il post Zidane

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lapotrebbe risolvere il contratto di Mauriziodopo l’esonero avvenuto ad agosto. Il tecnico toscano, dopo i sondaggi della Fiorentina, sarebbe finito nel mirino del. Il presidente del club, Florentino Perez, anche a causa della sconfitta rimediata ieri in Champions League, potrebbe decidere di esonerare il francese per affidare la panchina ad un altro allenatore.: ancheaccostato alSecondo quanto riportato da Don Balon, l’ex allenatore del Napoli sarebbe molto apprezzato, anche per le idee calcistiche, dalla società spagnola. Leggi anche:Aouar, il francese allontana i bianconeri: ecco le sue dichiarazioni Il, ...

Sami Khedira si allena regolarmente con la Juventus ma non fa parte del progetto bianconero. Il centrocampista tedesco non è stato inserito in lista Champions ma non troverà spazio, salvo sorprese, in ...La Juventus potrebbe risolvere il contratto di Maurizio Sarri dopo l’esonero avvenuto ad agosto. Il tecnico toscano, dopo i sondaggi della Fiorentina, sarebbe finito nel mirino del Real Madrid. Il pre ...