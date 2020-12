Juventus-Dinamo Kiev oggi | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per la quinta giornata di Champions League 2020-2021 di calcio lariceve nel proprio stadio la: si tratta della sesta volta tra le due squadre, con i bianconeri mai usciti sconfitti contro gli ucraini dal 1998 a. Ritorna Cristiano Ronaldo, che non è stato mandato in campo contro il Benevento, ma è presente nella sfida di Champions League. Con lui ci sarà Morata. L’attacco è forse l’unica reale certezza di Andrea Pirlo, che si ritrova a dover fare a meno di Ciellini, fermato proprio alla vigilia da un problema in allenamento. Per quanto riguarda invece ladi Lucescu, vecchia conoscenza del campionato italiano, sarà Verbic a dettare i tempi in attacco, supportato presumibilmente da Shaparenko e De Pena con certezza, mentre sul terzo nome ancora c’è ...