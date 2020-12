Juventus-Dinamo Kiev | Nedved | “Ronaldo? Non siamo dipendenti | ma la sua presenza in campo…”

Leggi su mediagol

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) "Nonda Ronaldo, quando ti manca un giocatore di questo spessore è ovvio che lasci qualcosa come non avere la stessa personalità".Sono le parole del dirigente bianconero Pavelche, intervenuto a pochi istanti dal fischio d'inizio di, si è espresso ai microfoni di "Sky Sport" sull'importanza di Ronaldo per la squadra: reduce da un periodo poco brillante."Se è in campo ti cambia, cambia avere lui, Bonucci, Chiellini, giocatori di questo spessore, si sente questo è ovvio, il gruppo ne risente”.