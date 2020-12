Juventus-Dinamo Kiev | le formazioni ufficiali

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Sono state rese ledi, queste le scelte dei due allenatori per la gara di Champions League:(3-4-1-2): Szczesny; Demiral, Bonucci, De Ligt; Chiesa, Bentancur, McKennie, Alex Sandro; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All: Pirlo.(4-3-3): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Popov, Mykolenko; Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko; Tsygankov, Verbic, Rodrigues. All: Lucescu. Foto: twitter uff Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Alle ore 12 insieme alla Lazio scenderà in campo anche la Juventus nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League contro la Dinamo Kiev. Andrea Pirlo, in assenza di Chiellini, si affida ...parlando del ritorno in campo di Cristiano Ronaldo a pochi minuti dal fischio d’inizio di Juventus-Dinamo Kiev, match valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League ...