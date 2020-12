Juventus Dinamo Kiev 3-0 | bianconeri straripanti

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), match valido per il penultimo turno del gruppo G di Champions League, si è chiuso a favore deigrazie alle reti di Chiesa, Ronaldo e Morata. Nonostante questo successo, gli uomini di Pirlo vedono ormai sfumato il primo posto appannaggio del Barcellona avanti di 3 punti ad una giornata dal termine e con una differenza reti migliore. Come si è svolto il match? Primo tempo Poche emozioni nella prima frazione con lache fa valere la sua supremazia territoriale, che si concretizza al 21? grazie al vantaggio siglato da Chiesa, bravo a deviare in rete di testa un bel cross di Alex Sandro. Poco dopo, Ronaldo potrebbe raddoppiare ma la traversa gli dice di no. Nel finale isi addormentano e rischiano in due occasioni, quando ...