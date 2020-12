Juve Dinamo Kiev 3-0 | tabellino e cronaca del match

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, ilvalido per la 5ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive (inviato all’Allianz Stadium) – Lantus torna alla vittoria in Champions e si preserva la possibilità di giocarsi il primato del girone G all’ultima giornata in casa del Barcellona. Primo gol bianconero per Chiesa, nella ripresa arrotondano Ronaldo e Morata. Sintesi3-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia, primo possesso della17? Colpo di testa McKennie – Rimane sospeso in area l’americano su sviluppo di corner. Si salva Bushchan 18? Morata vicino al gol – Deviazione sul primo palo da ...

Sono quattro le vittorie in cinque partite di Champions League per la Juventus di Andrea Pirlo nella giornata del gol numero 750 di Cristiano Ronaldo. 3-0 e Dinamo Kiev al tappeto, CR7 e Morata nella ...Un mercoledì di Champions positivo per le italiane. La Juve batte in scioltezza grazie a Chiese, Ronaldo e Morata la Dinamo Kiev in un match che, come il girone, ha poco da dire. Buon pari a Dortmund ...