Juve Dinamo Kiev 1-0 LIVE | al via la ripresa

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) All’Allianz Stadium, il match valido per la 5ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(inviato all’Allianz Stadium) –si affrontano nel match valido per la 5ª giornata del gruppo G della Champions League 2020/2021. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio – Si comincia, primo possesso della17? Colpo di testa McKennie – Rimane sospeso in area l’americano su sviluppo di corner. Si salva Bushchan 18? Morata vicino al gol – Deviazione sul primo palo da corner respinta in qualche modo da Bushchan. Poi Ronaldo non arriva sulla ...