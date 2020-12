Just Eat, a Napoli aumenta del 20% il numero dei ristoranti associati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La ristorazione napoletana non si ferma, registrando una crescita di ristoranti che scelgono il digital food delivery con Just Eat, +20% rispetto al 2019, e raggiungendo un totale di oltre 600 ristoranti partner in città e oltre 1.000 in provincia, con 60 comuni con crescita territoriale del 7%. A rappresentare in modo particolare questa crescita c’è Castellamare di Stabia con +108% e quasi 30 ristoranti partner. Napoli si posiziona così come una della città che meglio rappresentano il costante consolidamento del digital food delivery, come evidenziato dai risultati del quarto Osservatorio annuale sul mercato dell’online food delivery condotto da Just Eat (www.Justeat.it), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La ristorazione napoletana non si ferma, registrando una crescita diche scelgono il digital food delivery conEat, +20% rispetto al 2019, e raggiungendo un totale di oltre 600partner in città e oltre 1.000 in provincia, con 60 comuni con crescita territoriale del 7%. A rappresentare in modo particolare questa crescita c’è Castellamare di Stabia con +108% e quasi 30partner.si posiziona così come una della città che meglio rappresentano il costante consolidamento del digital food delivery, come evidenziato dai risultati del quarto Osservatorio annuale sul mercato dell’online food delivery condotto daEat (www.eat.it), app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia e nel mondo, e parte di ...

