Jennifer Lopez svela i prodotti della sua linea beauty e l’olio d’oliva è il segreto del suo glow (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutto il glow di Jennifer Lopez racchiuso in una crema, sembra un sogno. «La prima cosa che le persone mi chiedono, più dei film o della musica è la mia pelle», ha detto Jennifer Lopez che ha svelato i prodotti della sua nuova linea beauty alla rivista Allure. «È sempre stato nella mia mente e ci sono voluti 30 anni per realizzare questo desiderio». Leggi su vanityfair (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tutto il glow di Jennifer Lopez racchiuso in una crema, sembra un sogno. «La prima cosa che le persone mi chiedono, più dei film o della musica è la mia pelle», ha detto Jennifer Lopez che ha svelato i prodotti della sua nuova linea beauty alla rivista Allure. «È sempre stato nella mia mente e ci sono voluti 30 anni per realizzare questo desiderio».

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez Attenzione: Jennifer Lopez annuncia la data di lancio di #JLoBeauty, quando tutte avremo il suo glow Vanity Fair Italia Jennifer Lopez, la copertina del nuovo singolo è senza freni – FOTO

A 51 anni Jennifer Lopez posa senza veli per la copertina del suo nuovo singolo In The Morning: scatto da milioni di like.

