Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio a Boston per le riprese di Don't Look Up (FOTO)

Sono in corso a Boston le riprese di Dont' Look Up, ecco il nuovo Look di Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio sul set del film di Adam McKay. Sono comparse sui social le FOTO di Jennifer Lawrence e Leonardo DiCaprio a Boston, presso la South Station, intenti a girare Don't Look Up, nuovo film di Adam McKay. Nelle FOTO scattate nei paraggi della South Station troviamo un Leonardo DiCaprio appesantito, con occhiali e capelli scuri, mentre al suo fianco Jennifer Lawrence sfoggia un'inedita chioma rossa. Per via delle misure di sicurezza, South Station

