Italia | prima il boato e poi due forti scosse di terremoto Gente in strada

Due scosse di terremoto, la prima di magnitudo 3.6 e la seconda di 2.5, sono state registrate tra le 19.19 e le 19.36, con epicentro a Dinami, in provincia di Vibo Valentia, al confine con la provincia di Reggio Calabria. Alcune persone sono uscite in strada nel timore di crolli, ma al momento non vengono segnalati danni a persone o cose. L'epicentro del terremoto è stato localizzato ad una profondità di 12 km nel terreno. Queste le coordinate con coordinate geografiche esatte (lat, lon) 38.52, 16.18. Ad una ventina di minuti circa di distanza dalla prima scossa (avvertita anche a Catanzaro, Lamezia Terme, Cosenza e Reggio Calabria) un'altro terremoto è stato localizzato nella stessa zona ma di intensità leggermente inferiore: la scossa è stata di magnitudo ML ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia prima Prima nevicata a Milano e provincia - Italia Agenzia ANSA Fondi Lega, il commercialista agli arresti a Milano parla dei "soldi in Lussemburgo"

L'ultima rivelazione sui 49 milioni della Lega arriva da Michele Scillieri. Il commercialista finito ai domiciliari per il caso Lombardia Film Commission e nel cui studio è stata registrata e domicili ...

"L’Europa non tocchi la messa di Natale". Il vescovo: la nostra fede è sotto attacco

Monsignor Camisasca contro Bruxelles: "Non ha diritto di chiedere lo stop delle celebrazioni. Così si perde anche il senso della laicità" ...

L'ultima rivelazione sui 49 milioni della Lega arriva da Michele Scillieri. Il commercialista finito ai domiciliari per il caso Lombardia Film Commission e nel cui studio è stata registrata e domicili ...Monsignor Camisasca contro Bruxelles: "Non ha diritto di chiedere lo stop delle celebrazioni. Così si perde anche il senso della laicità" ...