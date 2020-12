Italia alla guida del G20: priorità e opportunità (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nato nel 1999 come organismo informale di consultazione fra ministri delle Finanze e dell’Economia, dal novembre del 2008, il G20 ha cominciato a riunirsi al livello dei capi di Stato e di governo, con un’agenda all’inizio soprattutto concentrata sulla ricerca di una risposta coordinata alla crisi economica e finanziaria, che proprio in quell’anno aveva colpito le economie mondiali. Da allora, il G20 ha continuato a riunirsi regolarmente ogni anno, ha esteso la propria agenda a numerosi altri temi, ha articolato la propria organizzazione prevedendo, oltre alle riunioni dei capi di Stato e di governo, anche quelle di ministri con competenze settoriali. Ma ha conservato la sua caratteristica originale di un foro di consultazione e concertazione informale fra i rappresentanti delle maggiori economie del pianeta. L’assenza di strutture permanenti e di un segretariato ne ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nato nel 1999 come organismo informale di consultazione fra ministri delle Finanze e dell’Economia, dal novembre del 2008, il G20 ha cominciato a riunirsi al livello dei capi di Stato e di governo, con un’agenda all’inizio soprattutto concentrata sulla ricerca di una risposta coordinatacrisi economica e finanziaria, che proprio in quell’anno aveva colpito le economie mondiali. Da allora, il G20 ha continuato a riunirsi regolarmente ogni anno, ha esteso la propria agenda a numerosi altri temi, ha articolato la propria organizzazione prevedendo, oltre alle riunioni dei capi di Stato e di governo, anche quelle di ministri con competenze settoriali. Ma ha conservato la sua caratteristica originale di un foro di consultazione e concertazione informale fra i rappresentanti delle maggiori economie del pianeta. L’assenza di strutture permanenti e di un segretariato ne ...

Ultime Notizie dalla rete : Italia alla Al via la Presidenza italiana del G20 | www.governo.it Governo Cashless Italia, dall’8 dicembre rimborsi per chi fa shopping con carte e bancomat. Ma molti saranno eclusi

Online il portale nazionale con le istruzioni sul Piano Cashback e la Lotteria degli scontrini. Nel periodo natalizio si potranno recuperare fino a 150 euro. Da gennaio 2021 entrambe le iniziative a r ...

Calzaturiero, l'allarme di Assocalzaturifici, che chiede incontro urgente con il governo

L'associazione: servono politiche a favore della tutela del comparto, come misure fiscali e l’estensione della cassa integrazione per tutto il 2021 ...

