Iran | lo scienziato Djalali condannato a morte | le ultime ore per salvargli la vita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Per lui si sono mobilitati in tanti: da Amnesty International aHuman Rights, fino a David Sassoli e a tutta la comunità scientifica, inclusa l’Università del Piemonte Orientale di Novara, dove aveva lavorato. Tutti chiedono che gli venga risparmiata la, nelle ore in cui i famigliari parlano di un’esecuzione capitale imminente. Il dramma di Ahmadreza, ricercatoreo-svedese esperto di Medicina dei disastri e assistenza umanitaria inizia nel 2016 quando, rientrato inper partecipare ad alcuni seminari ai quali era stato into nelle Università di Teheran e Shiraz, viene arrestato econ l’accusa di spionaggio a favore di Israele in un processo che Amnesty definisce “clamorosamente iniquo”. Per la procura di ...