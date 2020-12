“Io sono libero”, il libro-verità di Scopelliti: «Eliminato mentre riscattavo la mia Calabria» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Se vuoi essere universale – scriveva Honorè de Balzac – parla del tuo paese». Beppe Scopelliti non cita il grande romanziere francese nel suo libro-intervista curato da Franco Attanasio («Io sono libero», Lpe editore, 179 pagg., 15€), ma è assai probabile che vi si sia ispirato. Un racconto, quello dell’ex-enfant prodige della destra calabrese, reso tanto doloroso quanto toccante dalla sua condizione di detenuto. Sconta infatti una condanna a quattro anni e 7 mesi per falso ideologico inflittagli al termine di un processo fortemente condizionato dalla stampa locale e nazionale. Balzac c’entra perché il libro intreccia, fino a confonderli, il suo protagonista e la sua terra. A venirne fuori è un racconto che è insieme biografia di un impegno e anatomia di una regione: la Calabria appunto, che un ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) «Se vuoi essere universale – scriveva Honorè de Balzac – parla del tuo paese». Beppenon cita il grande romanziere francese nel suo-intervista curato da Franco Attanasio («Iolibero», Lpe editore, 179 pagg., 15€), ma è assai probabile che vi si sia ispirato. Un racconto, quello dell’ex-enfant prodige della destra calabrese, reso tanto doloroso quanto toccante dalla sua condizione di detenuto. Sconta infatti una condanna a quattro anni e 7 mesi per falso ideologico inflittagli al termine di un processo fortemente condizionato dalla stampa locale e nazionale. Balzac c’entra perché ilintreccia, fino a confonderli, il suo protagonista e la sua terra. A venirne fuori è un racconto che è insieme biografia di un impegno e anatomia di una regione: laappunto, che un ...

