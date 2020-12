Insulti sessisti contro le ragazze che vanno a caccia. Berlato (FdI) stana la Boldrini: “Dove sei?” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Le donne che vanno a caccia vengono sommerse di Insulti e minacce. Ma non si scandalizza nessuno”. Sergio Berlato, europarlamentare di Fratelli d’Italia nonché figura di spicco della caccia in Italia, svela un segreto di Pulcinella della sinistra. Quando la donna non è di sinistra, non va difesa. Lo abbiamo già visto in altre occasioni. Da Laura Boldrini a Monica Cirinnà, dalla Ferilli alla Mannoia, le signore rosse tacciono quando gli Insulti non riguardano il loro circoletto radical chic. La denuncia di Berlato: “Frasi infami contro le donne che vanno a caccia” Berlato ha riportato le agghiaccianti dichiarazioni contro le donne che praticano la ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 2 dicembre 2020) “Le donne chevengono sommerse die minacce. Ma non si scandalizza nessuno”. Sergio, europarlamentare di Fratelli d’Italia nonché figura di spicco dellain Italia, svela un segreto di Pulcinella della sinistra. Quando la donna non è di sinistra, non va difesa. Lo abbiamo già visto in altre occasioni. Da Lauraa Monica Cirinnà, dalla Ferilli alla Mannoia, le signore rosse tacciono quando glinon riguardano il loro circoletto radical chic. La denuncia di: “Frasi infamile donne cheha riportato le agghiaccianti dichiarazionile donne che praticano la ...

"Hacker nazisti" alla conferenza dei Verdi di Varese. «Insulti sessisti e omofobi

"Gli uomini tra loro quando si devono criticare, si criticano sempre sul merito invece sulle donne si tende sempre a scivolare verso l'insulto" ...

“Salvini mi avrebbe insultata anche se fossi stata un uomo? Non sono nella testa di Salvini, ma direi di no. Gli uomini si criticano tra di loro sul merito, verso le donne si scivola invece spesso ver ...

"Gli uomini tra loro quando si devono criticare, si criticano sempre sul merito invece sulle donne si tende sempre a scivolare verso l'insulto" ...“Salvini mi avrebbe insultata anche se fossi stata un uomo? Non sono nella testa di Salvini, ma direi di no. Gli uomini si criticano tra di loro sul merito, verso le donne si scivola invece spesso ver ...