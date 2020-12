Iniezioni di candeggina alla figlia | motivazione assurda della madre

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Raccapricciante la storia che arriva dTurchia e che vede protagonista una giovane donna di 28 anni.di una neonata, per lungo tempo l’ha seviziata. Il motivo è assurdo. … Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Madre di una neonata, per lungo tempo l'ha seviziata con tagli e iniezioni di candeggina e sapone. Il motivo è assurdo. Via al processo.La tesi difensiva dei legali di Ezgi Korucu, la 28enne turca arrestata nel febbraio dello scorso anno e ora a processo a Istanbul per aver causato ...