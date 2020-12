Incendiata la porta di casa del giocatore ed ex capitano del Foggia. Era con la famiglia: “Sono sconvolto” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Era in casa con la famiglia, sua moglie e due bambine piccole, quando all’improvviso ha visto il fumo entrare nell’abitazione. Nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno ha incendiato la porta di casa di Federico Gentile, ex capitano e giocatore del Foggia Calcio. “Stamattina andrò a sporgere denuncia. Sono sconvolto“, spiega il calciatore che l’anno scorso ha conquistato con i rossoneri la promozione in Serie C. “Ero in casa con le bambine piccole – racconta Gentile – fortunatamente non è successo nulla. E’ un episodio gravissimo“. “Io sono qui – conclude – solo per giocare a calcio”. A raccontare per primo quanto accaduto è il sindaco della città pugliese, Franco Landella: “È un episodio increscioso, che mi riempie di rabbia e sdegno”, ha detto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Era incon la, sua moglie e due bambine piccole, quando all’improvviso ha visto il fumo entrare nell’abitazione. Nella notte tra martedì e mercoledì qualcuno ha incendiato ladidi Federico Gentile, exdelCalcio. “Stamattina andrò a sporgere denuncia. Sono sconvolto“, spiega il calciatore che l’anno scorso ha conquistato con i rossoneri la promozione in Serie C. “Ero incon le bambine piccole – racconta Gentile – fortunatamente non è successo nulla. E’ un episodio gravissimo“. “Io sono qui – conclude – solo per giocare a calcio”. A raccontare per primo quanto accaduto è il sindaco della città pugliese, Franco Landella: “È un episodio increscioso, che mi riempie di rabbia e sdegno”, ha detto il ...

MCriscitiello : Incendiata la porta di casa del capitano del Foggia, Gentile. Il fatto sarebbe avvenuto stanotte alle 2. In casa do… - Agenzia_Ansa : Incendiata la porta di casa del capitano del #Foggia, era con la famiglia #ANSA - clikservernet : Incendiata la porta di casa del giocatore ed ex capitano del Foggia. Era con la famiglia: “Sono sconvolto” - Noovyis : (Incendiata la porta di casa del giocatore ed ex capitano del Foggia. Era con la famiglia: “Sono sconvolto”) Playh… - Pino__Merola : Incendiata porta casa capitano del Foggia, era con famiglia -