In Italia non stiamo bene | ma in Ungheria stanno peggio | la censura sull’orgia del deputato di Orbán

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Non cielo dicono!!1!1!. Ma in ungherese. Ieri, ha fatto il giro del mondo la notizia dell’europarlamentare conservatore József Szájer, membro fondatore del partito Fidesz – lo stesso del presidente intransigente Viktor-, che si è reso protagonista di un’orgia con 25 persone in un bar del centro di Bruxelles, dalla quale aveva cercato di fuggire prima dell’arrivo della polizia. Non era normale, in periodo di emergenza sanitaria, creare un assembramento del genere all’interno di un locale pubblico. E, per questo, visto l’imbarazzo che gli avrebbe provocato la vicenda, ilSzájer (dalla barba e dal baffo molto austro-ungarico, famiglia a carico in patria) si è dimesso dal parlamento europeo. LEGGI ANCHE > Ryanair offre una rapida fuga da 14.99 euro all’euroconservatore sorpreso in un’orgia József Szájer ha ...