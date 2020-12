In Brasile ci sono state due spettacolari rapine in banca (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martedì trenta rapinatori hanno assaltato una banca di Criciúma, nel sud del paese: poche ore dopo c’è stato un attacco simile a Cametá, tremila chilometri più a nord Leggi su ilpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Martedì trenta rapinatori hanno assaltato unadi Criciúma, nel sud del paese: poche ore dopo c’è stato un attacco simile a Cametá, tremila chilometri più a nord

