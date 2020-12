Imu 2020, saldo entro il 16 dicembre. Chi paga e chi no (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si avvicina la scadenza del 16 dicembre 2020 per versare il saldo Imu 2020. In arrivo ancora una scadenza fiscale per i contribuenti alle prese con l’emergenza epidemiologica, e con una cancellazione della rata prevista soltanto per le imprese che hanno subito provvedimenti restrittivi del Governo. I soggetti obbligati sono quelli previsti dalla legge di Bilancio 2020 che ha abolito, a partire dal quest’anno, l’imposta Unica comunale e la Tasi. Sono chiamati ad effettuare il versamento, i contribuenti non rientranti nell’esonero previsto dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori. Il Decreto Ristori quater prevede invece, la cancellazione dell’Imu per i soggetti passivi gestori delle attività, anche se non proprietari dell’immobile. saldo Imu 16 dicembre, chi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si avvicina la scadenza del 16per versare ilImu. In arrivo ancora una scadenza fiscale per i contribuenti alle prese con l’emergenza epidemiologica, e con una cancellazione della rata prevista soltanto per le imprese che hanno subito provvedimenti restrittivi del Governo. I soggetti obbligati sono quelli previsti dalla legge di Bilancioche ha abolito, a partire dal quest’anno, l’imposta Unica comunale e la Tasi. Sono chiamati ad effettuare il versamento, i contribuenti non rientranti nell’esonero previsto dal Decreto Agosto e dal Decreto Ristori. Il Decreto Ristori quater prevede invece, la cancellazione dell’Imu per i soggetti passivi gestori delle attività, anche se non proprietari dell’immobile.Imu 16, chi ...

