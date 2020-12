Il vicepresidente della Regione: «Nessun assembramento per Maradona, c’è razzismo verso Napoli» (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fulvio Bonavitacola vicepresidente Regione Campania: “Posso confermare che la stazione Mostra EAV si chiamerà Mostra stadio Maradona. Ma era già programmata: era stato tutto sospeso per il Covd: ci sarà un allestimento figurativo in questa bella galleria. Poi ci sarà da parlare della questione del museo. C’è un valorizzazione da turismo turistico: anche fisicamente serviva un simbolo evocativo e simbolico. Il museo è un tema aperto, c’è un soggetto che ha la titolarità e la competenza come la Società Sportiva Calcio Napoli, con la Regione aperta a discutere. Credo che la società debba dare il primo segnale. Krol, Vinicio, Sivori, Savoldi, Canè, Careca, Bagni sono alcuni dei nomi: non voglio svelare altro, ma ci sarà anche ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) A Radio Punto Nuovo da Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Fulvio BonavitacolaCampania: “Posso confermare che la stazione Mostra EAV si chiamerà Mostra stadio. Ma era già programmata: era stato tutto sospeso per il Covd: ci sarà un allestimento figurativo in questa bella galleria. Poi ci sarà da parlarequestione del museo. C’è un valorizzazione da turismo turistico: anche fisicamente serviva un simbolo evocativo e simbolico. Il museo è un tema aperto, c’è un soggetto che ha la titolarità e la competenza come la Società Sportiva Calcio, con laaperta a discutere. Credo che la società debba dare il primo segnale. Krol, Vinicio, Sivori, Savoldi, Canè, Careca, Bagni sono alcuni dei nomi: non voglio svelare altro, ma ci sarà anche ...

