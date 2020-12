"Il vaccino contro il Covid sarà sicuro e gratuito per tutti" garantisce l'Ue (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - In Europa i vaccini saranno per tutti, gratuiti ma non obbligatori. Almeno, è questa l'indicazione arrivata oggi in sede parlamentare da Sandra Gallina, direttore generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, che davanti alle commissioni riunite Sanità e Politiche Ue del Senato ha fatto un punto della situazione sul fronte dei vaccini. "Ci sono 165 vaccini che vengono sviluppati in questo momento - ha ricordato Gallina - e devo dire che arrivare a distillarne 10 non è stato difficile, perché i 10 migliori si sa quali sono e presentano per noi caratteristiche di sicurezza, che per noi è il primo criterio"; ma seguono anche, ha garantito, il "secondo criterio dell'efficacia". Senza trascurare il "terzo criterio, il prezzo: noi - ha spiegato - abbiamo pagato i nostro vaccini il giusto. Ci sono alcuni dei vaccini Usa, identici ai ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - In Europa i vaccini saranno per, gratuiti ma non obbligatori. Almeno, è questa l'indicazione arrivata oggi in sede parlamentare da Sandra Gallina, direttore generale per la salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, che davanti alle commissioni riunite Sanità e Politiche Ue del Senato ha fatto un punto della situazione sul fronte dei vaccini. "Ci sono 165 vaccini che vengono sviluppati in questo momento - ha ricordato Gallina - e devo dire che arrivare a distillarne 10 non è stato difficile, perché i 10 migliori si sa quali sono e presentano per noi caratteristiche di sicurezza, che per noi è il primo criterio"; ma seguono anche, ha garantito, il "secondo criterio dell'efficacia". Senza trascurare il "terzo criterio, il prezzo: noi - ha spiegato - abbiamo pagato i nostro vaccini il giusto. Ci sono alcuni dei vaccini Usa, identici ai ...

