Il vaccino contro il Covid sarà gratis per tutti. Ma non obbligatorio (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - Il vaccino anti-Covid sarà gratuito per tutti e nella distribuzione, che sarà "centralizzata", saranno coinvolte anche le forze armate. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato in Aula al Senato le nuove misure per fronteggiare l'emergenza pandemica, ma anche lo stato della pianificazione della campagna vaccinale che dovrebbe iniziare a fine gennaio. Chi saranno i primi vaccinati "I primi a ricevere i vaccini saranno gli operatori socio-sanitari, i residenti delle Rsa e gli anziani" ha detto, specificando poi che "non è intenzione del governo disporre l'obbligatorieta del vaccino". "Il nostro obiettivo è senza dubbio raggiungere al più presto l'immunita' di gregge" ha aggiunto spiegando che nel corso della campagna di vaccinazione "valuteremo il tasso di ... Leggi su agi (Di mercoledì 2 dicembre 2020) AGI - Ilanti-gratuito pere nella distribuzione, che"centralizzata", saranno coinvolte anche le forze armate. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato in Aula al Senato le nuove misure per fronteggiare l'emergenza pandemica, ma anche lo stato della pianificazione della campagna vaccinale che dovrebbe iniziare a fine gennaio. Chi saranno i primi vaccinati "I primi a ricevere i vaccini saranno gli operatori socio-sanitari, i residenti delle Rsa e gli anziani" ha detto, specificando poi che "non è intenzione del governo disporre l'obbligatorieta del". "Il nostro obiettivo è senza dubbio raggiungere al più presto l'immunita' di gregge" ha aggiunto spiegando che nel corso della campagna di vaccinazione "valuteremo il tasso di ...

