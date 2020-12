Il trailer di Earwing e la strega | il nuovo film dello Studio Ghibli

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) https://www.youtube.com/watch?v=EWrM6bLwhkk È stato diffuso nelle scorse ore, al momento solo in giapponese, ild’anticipazione di Earwig e la(Aja To Majo), ildella nota casa d’animazione giapponese. L’effetto è a dir poco sorprendente perché, seppure nelle immagini si riconoscano i tratti tipicifondato da Hayao Miyazaki, gli effetti con cui è stata prodotta la pellicola sono del tutto inediti: si tratta, infatti, del primoGhili realizzato in Cgi, ovvero in computer grafica tridimensionale. Più familiare, invece, la storia, tratta dall’ultimo romanzo di Diana Wynne Jones, autrice de Il castello errante di Howl, già divenuto un celebredi Miyazaki nel ...

