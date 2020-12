Il tatuaggio di Jasmine Carrisi per la canzone preferita di papà Al Bano (Foto)

Leggi su ultimenotizieflash

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) A Storie Italianemostra ilsul braccio, una rosa con le sue spine, ed è ilche identifica unadi suo padre Al, il brano che più tutti la emoziona (). ‘Di rose e di spine’ ed è lache il cantante ha presentato al festival di Sanremo 2017.mostra orgogliosa quelcosì evidente, come l’amore che prova per la sua famiglia, per il suo. “Ha preso il meglio di Loredana e di me e mi piace la sua indipendenza e il rispetto per i genitori ce l’ha ma le sue scelte devono essere le sue scelte” è un recente commento del cantante riferito alla sua figlia più piccola....