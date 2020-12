Il Silenzio dell’Acqua 2 mette insieme Andrea e Luisa? Anticipazioni 2 e 9 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il? Sembra proprio che per i due ci sia finalmente un coinvolgimento sentimentale per la gioia dei fan che attendevano con ansia questo momento nonostante il loro passato ma, soprattutto, il rapporto odierno del vice questore con la sua compagna. Proprio nella prima puntata lo abbiamo visto chiederle la mano ma poi tutto si è scontrato contro un muro di problemi per via del duplice omicidio al centro della nuova stagione della fiction. L’esordio de Il2 non è stato dei migliori visto che Antonella Clerici è riuscita a doppiare Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini ed è per questo che Mediaset ha deciso di spostare la puntata al mercoledì. Cosa succederà adesso nella terza e quarta ...