Il Silenzio dell’Acqua 2 cambia giorno | va in onda stasera | orario | canale | cast | episodi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Va inquesta sera la secstagione de “Il“, che prende il posto dello show All Together Now-La musica èta. Appuntamento da non perdere con la secpuntata della serie questa sera su5 a partire dalle 21.20. Il2: ilLa serie verde ancora una volta protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. E’ una co-produzione tra RTI e Garbo Produzioni, realizzata con il sostegno di Friuli Venezia Giulia Film Commission e MIBACT-Direzione Generale Cinema e Audiovisivo. Ilè un murder thriller in 8per 4 prime serate, creato da Jean Ludwigg e Leonardo Valentini. Diretta da Pier ...