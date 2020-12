IL SILENZIO DELL’ACQUA 2 | anticipazioni terza puntata di mercoledì 9 dicembre

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 2 dicembre 2020)della fiction Il2, in onda2020 in prima serata su Canale 5: Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,di giovedì 32020 Sergio potrebbe avere un movente per l’omicidio di Sara, mentre Davide prende una decisione difficile che lo mette in grave pericolo. Nel frattempo Andrea è convinto che anche Elio sia coinvolto nel duplice omicidio, ms Luisa ritiene che lui sia condizionato dalla gelosia per Roberta. Le divergenze sull’indagine non impediscono ad Andrea e Luisa di ritrovarsi piu’ vicini di quanto non siano mai stati… Silvia e Umberto sembrano nascondere qualcosa alla polizia, eppure non sembrano avere alcun movente per la ...