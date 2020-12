Il Segreto anticipazioni | ROSA e ADOLFO si sposano!

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nelle ultime 25 puntate de Ilsuccederà davvero di tutto. Per prima cosa, i telespettatori assisteranno a quello che, almeno in teoria, avrebbe dovuto essere un lieto evento: il matrimonio tra la folleSolozabal (Sara Sanz) e il “marchesino”de los Visos (Adrian Pedraja). Una cerimonia dove, ovviamente, non mancheranno i significativi colpi di scena. Leggi anche: UN POSTO AL SOLE,puntata di mercoledì 2 dicembre 2020 Il, news: Isabel cerca di impedire il matrimonio ma… In primis, leindicano che Isabel (Silvia Marsò), dopo essere stata minacciata con una pistola dalla futura sposa, cercherà di far desisteredall’intento di contrarre matrimonio con. Tuttavia, il De Los Visos ...