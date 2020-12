«Il ricco rugby argentino considerava Maradona un “negro” che veniva da una bidonville»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Quello che pareva essere solo uno scandaletto sul razzismo del capitano della nazionale argentina diPablo Matera (quello che guarda l’Haka degli All Blacks in onore dicon uno sguardo fisso, e un sorriso appena accennato) e altri due Pumas, nasconde un contesto sociale molto complicato, riassumibile così: ilin Argentina è lo sport dei ricchi, dell’elite. Eè sempre stato considerato un, un poveraccio delle. Lo scrive, su Twitter, Federico Larsen, giornalista che scrive anche per Limes ed El Pais. Per Larsen quel Matera che nel 2013 scriveva cose come “E’ bel giorno per uscire in macchina a investire un po’ di negri”. non è un caso estemporaneo di razzismo personale. Esprime un sistema. “Mentre gli All Blacks dimostravano il loro ...