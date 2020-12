Il principe Harry e le questioni ambientali | «La paternità cambia la percezione»

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) «La paternità ha cambiato tutto, aumentando la mia consapevolezza riguardo alle conservazione del pianeta». Harry d’Inghilterra torna a parlare di questioni ambientali in una video-intervista per WaterBear Network, una piattaforma di streaming dedicata proprio a tali argomenti. «Ho sempre pensato di dover lasciare il mondo un posto migliore di come l’ho trovato», dice il principe. «Da quando è nato mio figlio Archie, questa percezione è cresciuta».

Ultime Notizie dalla rete : principe Harry

L'ultima occasione in cui Harry e William con le rispettive consorti hanno passato ... soprattutto l'aglio. Video: Lady Diana e il Principe Carlo: 'Non riuscivano a tenere le mani distanti' (FUNweek) ...E' cominciato il conto alla rovescia per il principe Harry , ormai lontano da casa e dalla famiglia reale. Nonostante il trasferimento in ...