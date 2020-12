Il primario dell'ospedale di Pisa, Paolo Malacarne, permette ai parenti di poter vedere i familiari ricoverati (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid, terapia intensiva aperta ai familiari dei pazienti: “Umanizzare cure” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid, terapia intensiva aperta aidei pazienti: “Umanizzare cure” su Notizie.it.

Coronavirus, primario dell'Humanitas: "Anche molti giovani nelle terapie intensive"

A dicembre arriverà pure il GELO da est

Premessa: il vortice freddo che sta colpendo il Centro Nord viene da nordest. Non è aria gelida continentale, ma è aria assai fredda che ha creato i presupposti per un peggioramento meteo tipicamente ...

Vaccini ancora introvabili e i farmacisti “restituiscono” seimila dosi alla Sanità

Flop della campagna antinfluenzale. Il quantitativo di vaccini che era in arrivo nelle farmacie sarà messo a disposizione dei medici di famiglia per immunizzare le persone più fragili ...

