Il premier greco è accusato di aver violato il lockdown: la gita in bici e le foto (senza mascherina) (Di giovedì 3 dicembre 2020) Kyriakos Mitsotakis avrebbe violato le regole sul Coronavirus che il suo stesso governo ha varato. Stando ad alcune immagini diffuse ieri, 1 dicembre, dai media locali, il premier greco avrebbero fatto una gita in montagna domenica 30 novembre violando il lockdown in vigore in Grecia. I video e le foto li ritraggono a bordo delle biciclette sulla Parnitha, una catena montuosa a nord di Atene. Le foto mostrano il premier mentre posa con un gruppo di persone senza mascherina e senza che venga rispettata la distanza di sicurezza sancita per legge. Stando a quanto stabilito dall’esecutivo guidato da Mitsotakis, i cittadini greci hanno il permesso di lasciare le loro case solo per ... Leggi su open.online (Di giovedì 3 dicembre 2020) Kyriakos Mitsotakis avrebbele regole sul Coronavirus che il suo stesso governo ha varato. Stando ad alcune immagini diffuse ieri, 1 dicembre, dai media locali, ilavrebbero fatto unain montagna domenica 30 novembre violando ilin vigore in Grecia. I video e leli ritraggono a bordo delleclette sulla Parnitha, una catena montuosa a nord di Atene. Lemostrano ilmentre posa con un gruppo di personeche venga rispettata la distanza di sicurezza sancita per legge. Stando a quanto stabilito dall’esecutivo guidato da Mitsotakis, i cittadini greci hanno il permesso di lasciare le loro case solo per ...

