Il PIL rimbalza del 15 | 9% nel terzo trimestre

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) L’Italia, colpita da una recessione ad inizio anno per l’impatto dell’epidemia di coronavirus, ha ripreso a crescere nel, con un balzo del PIL del 15,9% rispetto alprecedente, secondo una nuova stima Istat di ieri, martedì 1 dicembre. Nella sua prima stima pubblicata alla fine di ottobre, l’Istituto Nazionale di Statistica aveva registrato un rimbalzo del 16,1%. Rispetto al2019, il Prodotto Interno Lordo è in calo del 5% (contro il 4,7% stimato in precedenza). Nei primi nove mesi dell’anno la flessione del PIL ha raggiunto l’8,3% (contro l’8,2% stimato a fine ottobre). “La stima completa dei conti economici trimestrali conferma che l’economia italiana, dopo la forte contrazione registrata nella prima metà dell’anno per gli effetti dell’emergenza ...