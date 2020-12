Il piano vaccini di Speranza che coinvolge l’esercito: “Useremo fiere e palestre” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arrivano nuove informazioni sulle linee guida da seguire per il piano vaccini, esposte dal ministro della Salute Roberto Speranza durante la riunione con i capidelegazione della maggioranza. Su un’eventuale obbligatorietà del vaccino avrebbe affermato: “Partiamo senza, obiettivo raggiungere immunità di gregge con 40 milioni di italiani vaccinati”. Il ministro della Salute Roberto Speranza avrebbe fornito L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Arrivano nuove informazioni sulle linee guida da seguire per il, esposte dal ministro della Salute Robertodurante la riunione con i capidelegazione della maggioranza. Su un’eventuale obbligatorietà del vaccino avrebbe affermato: “Partiamo senza, obiettivo raggiungere immunità di gregge con 40 milioni di italiani vaccinati”. Il ministro della Salute Robertoavrebbe fornito L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

