Il piano per la distribuzione del vaccino messo a punto dal governo

(foto: Paul Biris/Getty Images)Nella mattina del 1 dicembre, a Palazzo Chigi si è tenuta una riunione in cui il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato ai capigruppo della maggioranza parlamentare la necessità di "non far coincidere la terza ondata eventuale" di Covid-19 "con la campagna vaccinale". La prima tranche di 3,4 milioni di dosi di vaccino Pfizer-BioNTech in Italia arriverà "tra il 23 e il 26 gennaio" del 2021, secondo il responsabile del dicastero della sanità – che oggi illustrerà la roadmap al parlamento – e sarà distribuita "ai 300 punti individuati, che sono direttamente gli ospedali". Il vaccino Pfizer sarà infatti sottoposto all'approvazione dell'European Medicines Agency (Ema, l'agenzia sui farmaci dell'Unione europea) il 29 dicembre prossimo. A partire da marzo del 2021, inoltre, sono attese in Italia altre "202 milioni ...

