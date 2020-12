Il piano per il vaccino Covid del governo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato al Senato quello che è il piano del governo e del Commissario Straordinario, Domenico Arcuri, per il vaccino contro il Covid-19. Un piano che di fatto porterà ad una vaccinazione di massa (al momento no obbligatoria) per almeno il 60% della popolazione in modo da arrivare all'inizio dell'estate a creare quella che viene definita immunità di gregge e portare così alla fine della pandemia in Italia ed al ritorno alla normalità. Il piano vaccino del governo Il primo vaccino ad essere utilizzato sarà quello della statunitense Pfizer. Il vaccino, che oggi ha ottenuto il via libera dall'ente medico del Regno Unito, primo paese al mondo ad utilizzarlo, verrà approvato ... Leggi su panorama (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ha illustrato al Senato quello che è ildele del Commissario Straordinario, Domenico Arcuri, per ilcontro il-19. Unche di fatto porterà ad una vaccinazione di massa (al momento no obbligatoria) per almeno il 60% della popolazione in modo da arrivare all'inizio dell'estate a creare quella che viene definita immunità di gregge e portare così alla fine della pandemia in Italia ed al ritorno alla normalità. IldelIl primoad essere utilizzato sarà quello della statunitense Pfizer. Il, che oggi ha ottenuto il via libera dall'ente medico del Regno Unito, primo paese al mondo ad utilizzarlo, verrà approvato ...

