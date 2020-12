Il Paradiso delle signore trama 3 dicembre | Pietro scopre il segreto di Beatrice | Roberta in pericolo

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ladella puntata di giovedì 3delrivela cherimarrà profondamente deluso da ciò che apprenderà su sua madre. Il Mantovano, nel frattempo, scoprirà cheè la fidanzata di Marcello. Al grande magazzino Vittorio spiegherà alle Veneri il questionario da sottoporre alle clienti. Saranno in palio due splendidi regali per la donna che verrà premiata regina per un giorno. Silvia e Umberto, invece, si troveranno a parlare in un modo mai fatto prima.la verità Nella puntata del 3delvedremo che ...

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Il paradiso delle signore spoiler nuove puntate: Riccardo Guarnieri e Nicoletta Cattaneo ritornano a Milano È tempo di graditissimi ritorni per Il ...Romeo Castellucci per riconciliare Inferno-Paradiso, Andrea Colamedici e Maura Gancitano per riconciliare Maschi-Femmine; Saverio Costanzo per riconciliare Interno-Esterno; Emma Dante per ...