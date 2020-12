Il Napoli ritrova l’arbitro di Young Boys-Napoli, il francese Buquet dirigerà il match con l’Az Alkmaar (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Con un po’ di ritardo al previsto, la Uefa ha ufficialmente comunicato gli arbitri delle partite di Europa League. Al Napoli, impegnato in Olanda contro l’Az Alkmaar, è toccata una quaterna arbitrale francese. dirigerà Ruddy Buquet 43 anni, alla sua ventunesima partita in Europa League. Ne ha dirette dieci in Champions. Gli assistenti saranno Guillaume Debart e Frédéric Haquette. Il quarto uomo Jérémie Pignard. Il precedente con Buquet non è dei più dei felici. Diresse Young Boys-Napoli match che gli azzurri persero 2-0. Allora l’allenatore era Benitez. Una sconfitta inutile che provocò moltissime tensioni per una protesta dei tifosi del ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Con un po’ di ritardo al previsto, la Uefa ha ufficialmente comunicato gli arbitri delle partite di Europa League. Al, impegnato in Olanda contro, è toccata una quaterna arbitraleRuddy43 anni, alla sua ventunesima partita in Europa League. Ne ha dirette dieci in Champions. Gli assistenti saranno Guillaume Debart e Frédéric Haquette. Il quarto uomo Jérémie Pignard. Il precedente connon è dei più dei felici. Diresseche gli azzurri persero 2-0. Allora l’allenatore era Benitez. Una sconfitta inutile che provocò moltissime tensioni per una protesta dei tifosi del ...

infoitsport : Fabian Ruiz ritrova il gol: il retroscena sull'Atletico Madrid e l'idea del Napoli per il futuro - Notiziedi_it : Fabian Ruiz (ri)trova il sorriso. Il Napoli ha deciso il suo futuro, retroscena sull’Atletico - LAROMA24 : Dopo il crollo di Napoli, Fonseca ritrova Kumbulla: «È ora di tornare». Mercato, idea Nandez #AsRoma - Diego31883 : RT @cmdotcom: #FabianRuiz ritrova il gol: il retroscena sull'Atletico Madrid e l'idea del #Napoli per il futuro - cmdotcom : #FabianRuiz ritrova il gol: il retroscena sull'Atletico Madrid e l'idea del #Napoli per il futuro… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli ritrova Il Napoli ritrova il gol e la vittoria La Nuova Sardegna Il Mattino – Hysaj negativo al Covid 19, ecco quando rientra

Elseid Hysaj negativo al Covid 19 il difensore albanese è pronto a rientrare con la Sampdoria o la Real Sociedad.

Il Mattino – Hysaj negativo al COVID-19: ecco quando tornerà

Come riporta Il Mattino, Elseid Hysaj è ora tornato negativo in chiave COVID-19, avendo infatti superato la malattia ...

Elseid Hysaj negativo al Covid 19 il difensore albanese è pronto a rientrare con la Sampdoria o la Real Sociedad.Come riporta Il Mattino, Elseid Hysaj è ora tornato negativo in chiave COVID-19, avendo infatti superato la malattia ...