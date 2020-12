Il lato oscuro dell’Oms: tutte le zone d’ombra messe in evidenza da Report (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tanti, inquietanti interrogativi quelli lasciati in eredità dal servizio di Report dedicato all’Oms e al dossier prima pubblicato e poi sparito nel nulla in cui si evidenziava come il piano pandemico italiano fosse più che arretrato, fermo addirittura al 2006. Tra gli altri, il ruolo realmente svolto dall’Organizzazione mondiale della sanità, che dovrebbe porsi come organismo terzo e indipendente rispetto ai singoli governi e che è invece avvolta da una fittissima, odiosa nebbia. Quella che rischia, per esempio, di ostacolare le indagini della Procura di Bergamo, che indaga per epidemia colposa. E che si trova a scontrarsi con l’immunità diplomatica con la quale l’Oms tutela i propri dipendenti. Chiaramente infastidita per il modo con cui l’Oms sta cercando di impedire ai funzionari di recarsi a testimoniare, la Procura ha inviato a tal proposito una lettera al ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tanti, inquietanti interrogativi quelli lasciati in eredità dal servizio didedicato all’Oms e al dossier prima pubblicato e poi sparito nel nulla in cui si evidenziava come il piano pandemico italiano fosse più che arretrato, fermo addirittura al 2006. Tra gli altri, il ruolo realmente svolto dall’Organizzazione mondiale della sanità, che dovrebbe porsi come organismo terzo e indipendente rispetto ai singoli governi e che è invece avvolta da una fittissima, odiosa nebbia. Quella che rischia, per esempio, di ostacolare le indagini della Procura di Bergamo, che indaga per epidemia colposa. E che si trova a scontrarsi con l’immunità diplomatica con la quale l’Oms tutela i propri dipendenti. Chiaramente infastidita per il modo con cui l’Oms sta cercando di impedire ai funzionari di recarsi a testimoniare, la Procura ha inviato a tal proposito una lettera al ...

reportrai3 : Il lato oscuro dei #vigili di Roma #Report da rivedere: 'Potere capitale', di @Daniele_Autieri - petergomezblog : Questa sera dopo #Crozza riprendo l'indagine sul lato oscuro del successo. A Giorgio Gori chiederò della sua passi… - reportrai3 : Alle 17.20 circa su @RaiTre andrà in onda in replica la puntata di #Report di lunedì scorso. ? Chi è il vero propr… - samilsocialista : RT @ComitatoCentra1: Quando cedi al lato oscuro della UE - petergomezblog : @edoludo La confessione è per i peccatori, o presunti tali. non per gli angeli. Le mie interviste vanno alla ricerca del lato oscuro. -

Ultime Notizie dalla rete : lato oscuro Il lato oscuro del lavoro da remoto: senso di isolamento e meno innovazione Il Sole 24 ORE Nuovo trailer per Snowden: Oliver Stone torna a raccontare il lato oscuro dell'America

The Legend of Tarzan, videointervista agli autori: "Il nostro è un eroe moderno, non siamo a Downton Abbey!" Il blockbuster si è piazzato primo al botteghino italiano nel weeken ...

Intervista a Christopher Lambert, Highlander passa al lato oscuro nei panni del nazista

L'attore presenta a Cannes il dramma Sobibor e riflette sul ruolo di Connor MacLeod: "Sono otto anni che Hollywood prova a rifarlo, buona fortuna a loro!"[leggi] ...

The Legend of Tarzan, videointervista agli autori: "Il nostro è un eroe moderno, non siamo a Downton Abbey!" Il blockbuster si è piazzato primo al botteghino italiano nel weeken ...L'attore presenta a Cannes il dramma Sobibor e riflette sul ruolo di Connor MacLeod: "Sono otto anni che Hollywood prova a rifarlo, buona fortuna a loro!"[leggi] ...