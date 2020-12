Il labirinto del fauno: con Licia Troisi in live stasera su Twitch per guardare il film di Guillermo del Toro (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Licia Troisi sarà l'ospite di Cineforum 2.0, stasera in live su Twitch alle 21:00, e guarderà con noi Il labirinto del fauno, film premio Oscar diretto nel 2006 da Guillermo del Toro. Sarà Licia Troisi a farci compagnia nella visione de Il labirinto del fauno, in live stasera su Twitch, in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Cineforum 2.0, in compagnia di Gabriella Giliberti. Un film, quello diretto da Guillermo del Toro nel 2006, che vale sempre la pena rivedere, soprattutto se in compagnia di Licia Troisi, ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sarà l'ospite di Cineforum 2.0,insualle 21:00, e guarderà con noi Ildelpremio Oscar diretto nel 2006 dadel. Saràa farci compagnia nella visione de Ildel, insu, in occasione del nuovo appuntamento della rubrica Cineforum 2.0, in compagnia di Gabriella Giliberti. Un, quello diretto dadelnel 2006, che vale sempre la pena rivedere, soprattutto se in compagnia di, ...

