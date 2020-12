Il gufo dell’albero di Natale del Rockefeller center di New York torna in libertà: ecco il volo di Rocky dopo le cure – Video (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il piccolo Rocky è tornato in libertà. Il gufetto trovato dentro l’albero di Natale del Rockefeller center di New York durante il montaggio nella celebre piazza, era disidratato e affamato ma dopo le cure è stato subito pronto a riprendere il volo. L’esemplare è stato curato al Ravensbeard Wildlife center e liberato dai volontari. “Il rilascio di Rocky è stato un successo! È un uccellino tenace e siamo felici di rivederla nel suo habitat naturale. Siamo sicuri che Rocky sentirà il tuo amore e sostegno durante il suo viaggio verso sud” hanno scritto su Facebook pubblicando il Video. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il piccoloto in. Il gufetto trovato dentro l’albero dideldi Newdurante il montaggio nella celebre piazza, era disidratato e affamato maleè stato subito pronto a riprendere il. L’esemplare è stato curato al Ravensbeard Wildlifee liberato daintari. “Il rilascio diè stato un successo! È un uccellino tenace e siamo felici di rivederla nel suo habitat naturale. Siamo sicuri chesentirà il tuo amore e sostegno durante il suo viaggio verso sud” hanno scritto su Facebook pubblicando il. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

