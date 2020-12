Il geologo | ho scavato per 40 metri | nel colle del Castello di Udine non c’è roccia

Leggi su udine20

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Ildeldi, ormai, non ha più segreti. Si sono concluse le indagini geologiche nei quarantache separano la sommità del terrapieno da piazza Primo Maggio, e i risultati ottenuti, in qualche modo, hanno del sorprendente. «Non c’è, come ci si attendeva – ammette ilincaricato dal Comune di effettuare le verifiche, Andrea Mocchiutti -, ma ilè prevalentemente costituito da ghiaia e limo. Seguiranno ulteriori approfondimenti, ma la consistenza di quanto abbiamo trovato non pregiudica la realizzazione delle opere digamento pensate dal Comune».