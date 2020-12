Il direttore del reparto di Malattie infettive dell’Amedeo di Savoia: "Se molliamo la presa è inevitabile che i contagi aumenteranno" (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid, Di Perri: “Non temo le code, virus pericoloso al chiuso” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Covid, Di Perri: “Non temo le code, virus pericoloso al chiuso” su Notizie.it.

reportrai3 : Report è entrato in possesso di alcune e-mail che provano in maniera che il direttore aggiunto dell’Organizzazione… - reportrai3 : I ricercatori certificavano che l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, riconfermavano sempre lo stesso,… - ilriformista : Il direttore del Riformista @PieroSansonetti in un video editoriale torna sulla vicenda #Cinquestellopoli… - LukaZanoni : RT @BalcaniCaucaso: Oggi #2dicembre il Teatro Miela presenta online il libro 'Shooting in #Sarajevo' Intervengono la giornalista e collabor… - mariasole813 : RT @ANPIColleferro: #1dicembre1970- #1dicembre2020 Oggi sono #50anni dall’approvazione della legge che istituì anche nel nostro Paese l’ist… -

Ultime Notizie dalla rete : direttore del Querelato il direttore del Moscati Pizzuti, il dirigente denunciato per diffamazione Irpinia News Milan, Maldini: “Obiettivo Champions League, mia figura legata ad una squadra vincente”

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, ai microfoni di Dazn, ha parlato del progetto intrapreso due anni fa volto a riportare in alto i rossoneri.

Agguato a Gentile, lo scoramento di Ninni Corda: "Federico è scosso. La società? Non escludiamo iniziative clamorose"

Il direttore generale del Foggia, Ninni Corda, è arrivato nel cuore della notte a casa di Gentile. Appena saputo dell'intimidazione a casa dell'ex capitano rossonero, suo fedelissimo, a cui hanno ince ...

Il direttore tecnico del Milan Paolo Maldini, ai microfoni di Dazn, ha parlato del progetto intrapreso due anni fa volto a riportare in alto i rossoneri.Il direttore generale del Foggia, Ninni Corda, è arrivato nel cuore della notte a casa di Gentile. Appena saputo dell'intimidazione a casa dell'ex capitano rossonero, suo fedelissimo, a cui hanno ince ...