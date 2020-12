Il decreto: «Divieto di spostamento dal 21 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia». Chi vive in zona gialla libero di muoversi per l’Immacolata (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Natale all’Epifania si potrà tornare «nella residenza, abitazione o domicilio ma è vietato trasferirsi nelle seconde case che si trovano fuori Regione o Provincia» Leggi su corriere (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Da Natale all’Epifania si potrà tornare «nella residenza, abitazione o domicilio ma è vietato trasferirsi nelle seconde case che si trovano fuori Regione o Provincia»

cecchettoluigi : RT @GagliardoneS: Il decreto clandestini è quanto di più indecente questo governo abbia potuto partorire. Accoglienza per tutti gli illegal… - NinniMinafo : RT @GagliardoneS: Il decreto clandestini è quanto di più indecente questo governo abbia potuto partorire. Accoglienza per tutti gli illegal… - panzaantonio61 : RT @messveneto: Stasera decreto legge che vieta lo spostamento tra regioni e prolunga la validità dei dpcm da 30 fino a 50 giorni: Si tratt… - ManuelF77751011 : Decreto ridicolo divieto di spostamento tra comuni , ma se la mia compagna viveva all'estero era tutto più semplice ... RIDICOLO!!! - ola_matte : @GuardaStelle82 @DabogirlScinti @paoloroversi Attualmente il decreto su cui si sta appunto lavorando non prevede il divieto di espatriare -